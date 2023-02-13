Лазейка в законе: она позволяет наказывать за один проступок дважды

Автомобилист, попавший в сложную ситуацию, настаивает, что действующая норма противоречит конституционному праву.

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Водитель за рулем Lada Granta наехал на переходящего по переходу дорогу подростка, в результате тот сломал руку. ГИБДД оштрафовала водителя на 1,5 тыс. руб. по ст. 12.18 КоАП (непредставление преимущества в движении пешеходам), а Вольский районный суд по ст. 12.24 (нарушение, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), лишил его прав на полтора года.

Защищая себя, водитель указал на то, что нельзя наказывать его за одно и то же нарушение дважды, это противоречит п. 5 ст. 4.1 КоАП и ч. 1 ст. 50 Конституции (никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление).

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Но в октябре 2014 года Госдума внесла в Кодекс уточнение: от ответственности водитель освобождается не в любом случае, а лишь тогда, когда постановление вынесено по той же статье или по той же части той же статьи.

В судах решили, что в данном случае налицо два разных состава правонарушения, и их можно применять одновременно.

Автомобилист считает, что действующая норма значительно снижает конституционные гарантии соблюдения принципа двойного наказания за одно и то же нарушение.

Юристы говорят, что проблема такая действительно есть. И разбираться с ней будет Конституционный суд, так как Верховный суд навстречу автомобилисту не пошел.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: «Коммерсант»

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