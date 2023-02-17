Полицейский запрыгнул в машину нарушителя, и вот чем все закончилось

Очередной случай, когда дорожным полицейским пришлось обнаруживать в себе навыки каскадеров, произошел в Казахстане.

11 февраля на проспекте Мира в Темиртау водитель остановленной полицейскими легковушки сообщил, что никаких документов у него нет.

Инспекторы, почувствовав исходящий от гражданина запах алкоголя, потребовали, чтобы мужчина вышел из авто. Тот захлопнул дверь и рванул на автомобиле с места, пытаясь скрыться. Однако один из полицейских распахнул дверь и запрыгнул в салон!

При этом одна его нога осталась снаружи, и в таком в полном смысле слова подвешенном состоянии страж закона начал свой опасный вояж — отпускать столь дерзкого нарушителя он не посчитал возможным.

Коллеги отважного полицейского кинулись в погоню, но она закончилась весьма быстро: через несколько сотен метров машина съехала в кювет, а полицейский буквально выбросил водителя из машины.

31-летнего лихача направили в наркологический диспансер.

Источник: Главная дорога