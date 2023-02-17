Вот это «зверь»! Догадались, зачем он нужен?

Он выглядит как звезда фильма «Трансформеры» или как марсоход из отдаленного будущего. Но назначение у него вполне приземленное — в прямом смысле этого слова.

Материалы по теме Каково водителю скорой? Крутое видео от первого лица

Совсем недавно недалеко от Самары появился новый машиностроительный завод — его ввела в строй компания «Пегас-Агро».

Предприятие построено с нуля и теперь является одним из самых современных и передовых в отрасли.

Как раз на этом заводе и выпускают «Туманы» — весьма необычную для нашей страны технику. Что ж, если вы еще не догадались, пора приоткрыть завесу тайны: назначение этой техники — сельскохозяйственное.

«Туман» — это не что иное, как машина для внесения удобрений и защиты полей!

Видео: YouTube / MotorProject