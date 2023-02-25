Таксисты пересаживаются на отечественные машины — журнал За рулем

Таксисты пересаживаются на отечественные машины

Новые китайские модели для них дороги.

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Таксисты в Тюмени пожаловались на дефицит автомобилей. Машин мало, а те, что есть, слишком дороги. Директор «Гильдии таксистов Тюменской области» Сергей Шеридан сообщил, что частники и небольшие таксопарки «психологически не готовы» покупать машины дороже полутора миллионов рублей, а большинство китайских моделей находятся за этой отметкой. Поэтому остается пересаживаться на отечественные автомобили.

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Агрегаторы же закупают модели из Поднебесной. К примеру, «Москвич» поставит 3000 машин для такси и каршеринга «Яндекса». Но дефицит заметен и здесь: обычные покупатели не могут найти в салонах Geely Coolray в базовых версиях, так как они уходят к тем же агрегаторам.

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Источник: t.rbc.ru

Фото: АВТОВАЗ

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