Мужчина не разбил врагу машину, но все равно сядет

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В Краснодарском крае будут судить 19-летний житель Мостовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотел повредить машину знакомого, с которым поссорился.
Он нашел около двора автомобиль Skoda Octavia и нанес по нему несколько ударов. Только машина оказалась не та, которая принадлежит его врагу.
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Владелица поврежденного автомобиля обратилась в полицию, дело дошло до суда. И теперь за повреждение чужого имущества молодому человеку грозит срок до пяти лет.
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Источник: ГУ МВД Росиии по Краснодарскому краю
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