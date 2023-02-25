Мужчина не разбил врагу машину, но все равно сядет — журнал За рулем

Мужчина не разбил врагу машину, но все равно сядет

Потому что пострадала посторонняя техника.

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В Краснодарском крае будут судить 19-летний житель Мостовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотел повредить машину знакомого, с которым поссорился.

Он нашел около двора автомобиль Skoda Octavia и нанес по нему несколько ударов. Только машина оказалась не та, которая принадлежит его врагу.

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Владелица поврежденного автомобиля обратилась в полицию, дело дошло до суда. И теперь за повреждение чужого имущества молодому человеку грозит срок до пяти лет.

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Источник: ГУ МВД Росиии по Краснодарскому краю

Фото: depositphotos

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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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