Мужчина не разбил врагу машину, но все равно сядет

Потому что пострадала посторонняя техника.

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В Краснодарском крае будут судить 19-летний житель Мостовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотел повредить машину знакомого, с которым поссорился.

Он нашел около двора автомобиль Skoda Octavia и нанес по нему несколько ударов. Только машина оказалась не та, которая принадлежит его врагу.

Владелица поврежденного автомобиля обратилась в полицию, дело дошло до суда. И теперь за повреждение чужого имущества молодому человеку грозит срок до пяти лет.

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Источник: ГУ МВД Росиии по Краснодарскому краю

Фото: depositphotos