Новые Camry и RAV4 - вот что о них известно

Есть шанс, что 3,5-литровый бензиновый двигатель Camry сохранится.

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Toyota готовит новое поколение Camry. Оно создается на модернизированной версии платформы TNGA-K, а в продаже бизнес-седан появится примерно через год — в 2024 году.

Также к запуску в производство готовится новое поколение популярного кроссовера Toyota RAV4, которое должно появиться ближе к концу 2024 года или в начале 2025-го.

Автомобили на рисунках — лишь фантазии независимых художников, а не публикации самой компании Toyota, и какими будут новинки, можно лишь догадываться. Например, новое поколение Camry может получить С-образные фары и воздухозаборники в виде клыков. Этот образ очень похож на Crown Sports, которая всегда выглядела более агрессивно.

Что касается силовых установок, то Camry может получить гибриды на основе 2,5- и 2,4-литровых бензиновых двигателей. На некоторых рынках бизнес-седан может предлагаться и с 3,5-литровым двигателем V6.

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За последние два года многие марки обновили свои среднеразмерные модели. Ряд громких премьер намечен и на 2023 год. Например, обновление Sonata.

В этой связи у Toyota осталось не так много времени на выпуск новой Camry, чтобы она оставалась современной и конкурентоспособной.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер — судя по фото, он не будет дорогим, а его название вам понравится.

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