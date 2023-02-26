Chery показала фото салона Tiggo 9 — журнал За рулем

Chery показала фото салона Tiggo 9

Премьера новинки состоится 27 февраля, а в продажу кроссовер поступит в мае.

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Салон нового кроссовера Chery выполнен в коричнево-белой цветовой гамме и выглядит роскошно. Центральная панель сделана из дерева, что добавляет уюта.

Кроме того, вы можете заметить золотую строчку на сиденьях, дверных панелях, подлокотниках и так далее.

Chery показала фото салона Tiggo 9

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Центральная консоль выполнена в современном стиле — это два больших экрана, объединенные в один модуль. На рулевом колесе и селекторе коробки передач видны сенсорные кнопки, что технологично, но на практике не совсем удобно.

Chery показала фото салона Tiggo 9

Сиденья кажутся очень удобными, а золотая строчка добавляет роскоши.

Chery показала фото салона Tiggo 9

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4820, 1930 и 1699 мм соответственно, а колесная база достигает 2820 мм. В настоящее время это самый большой кроссовер Chery.

Chery показала фото салона Tiggo 9

Chery показала фото салона Tiggo 9

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Новый автомобиль будет оснащаться двигателем Kunpeng Power 2.0TGDI, который сейчас устанавливается на Tiggo 8. Его мощность составляет 254 л.с., а максимальный крутящий момент — 390 Нм. При этом расход топлива в смешанной режиме равен примерно 7,7 литра на 100 км пути.

Цены на новый Chery Tiggo 9 мы узнаем позже — 27 февраля или в мае.

Фото: Chery

Chery показала фото салона Tiggo 9

Премьера новинки состоится 27 февраля, а в продажу кроссовер поступит в мае.

Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392884Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392881Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392880Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392883Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392882Chery показала фото салона Tiggo 9
Chery показала фото салона Tiggo 9

Премьера новинки состоится 27 февраля, а в продажу кроссовер поступит в мае.

Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392881Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392882Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392880Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392884Chery показала фото салона Tiggo 9 — фото 1392883Chery показала фото салона Tiggo 9
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

Chery 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается

Недостатки:

пластик поскрипывает, динамики бы побольше

Комментарий:

купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею

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