Chery показала фото салона Tiggo 9

Премьера новинки состоится 27 февраля, а в продажу кроссовер поступит в мае.

Материалы по теме У Chery новый флагманский кроссовер. Недорого

Салон нового кроссовера Chery выполнен в коричнево-белой цветовой гамме и выглядит роскошно. Центральная панель сделана из дерева, что добавляет уюта.

Кроме того, вы можете заметить золотую строчку на сиденьях, дверных панелях, подлокотниках и так далее.

Центральная консоль выполнена в современном стиле — это два больших экрана, объединенные в один модуль. На рулевом колесе и селекторе коробки передач видны сенсорные кнопки, что технологично, но на практике не совсем удобно.

Сиденья кажутся очень удобными, а золотая строчка добавляет роскоши.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4820, 1930 и 1699 мм соответственно, а колесная база достигает 2820 мм. В настоящее время это самый большой кроссовер Chery.

Материалы по теме Новые Camry и RAV4 — вот что о них известно

Новый автомобиль будет оснащаться двигателем Kunpeng Power 2.0TGDI, который сейчас устанавливается на Tiggo 8. Его мощность составляет 254 л.с., а максимальный крутящий момент — 390 Нм. При этом расход топлива в смешанной режиме равен примерно 7,7 литра на 100 км пути.

Цены на новый Chery Tiggo 9 мы узнаем позже — 27 февраля или в мае.

Этот кроссовер Volkswagen скоро можно будет купить. В Европе он известен под названием T-Cross, но в России он будет продаваться, скорее всего, как Tukai.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Chery