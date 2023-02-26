Трое мужчин обворовали фургон, перевозивший золото

Дело раскрыли по горячим следам, однако похищенного обнаружить не удалось...

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21 февраля в забайкальском поселке Новая Чара трое мужчин взломали автомобиль, принадлежавший ФГУП «Главный Центр Специальной Связи». Машина перевозила ценный груз: в фургоне было золото из рудника «Таборный».

Злоумышленники долго преследовали «добычу» на своем Ниссане, а дождавшись, когда водитель притормозит и отлучится по делам, вскрыли замки, вытащили мешки с драгоценным металлом общим весом около 60 кг и скрылись в направлении Якутии.

Всех троих удалось задержать, но золота при них не обнаружили — и куда его дели, правоохранителям только предстоит узнать.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере, совершенной группой лиц — это по 10 лет лишения свободы на каждого. Стоимость похищенного оценивается примерно в 210 млн рублей.

А в Башкортостане сотрудница АЗС отбилась шваброй от грабителя с пистолетом.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: ren.tv

Фото: Depositphotos