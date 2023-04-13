Вот так (вполне возможно!) будет выглядеть УАЗ 2030 года

По крайней мере, так считает нейросеть Kandinsky 2.1...

Нейросети можно по-праву считать главным трендом рунета 2023 года, и, похоже, очередная нейросеть готовится пережить пик своей популярности. «Сбер» запустил Kandinsky 2.1, и ее возможности довольно широки и интересны.

Нейросетка работает с изображениями и текстами, причем несколькими способами: может каким-либо образом трансформировать имеющееся изображение, смешивать две картинки в одну или же смешать картинку и текст, а может просто сгенерировать изображение по введенному текстовому описанию.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Конечно, «За рулем» не мог пройти мимо. Мы задали Kandinsky 2.1 простой вопрос: «Как будет выглядеть УАЗ Патриот в 2030 году?». Результат генерации вы видите перед собой.

Нейросеть подгружает изображения заданной модели автомобиля из интернета и работает с ними в соответствии с вашим запросом. Любопытно, что от исходного Патриота в получившемся концепте почти ничего не осталось - о нем слегка напоминают разве что проемы дверей и колесные арки...

Еще одно наблюдение: явно просматривающийся стиль милитари. Причем это работает и с другими «моделями из будущего», если дело касается отечественных машин: подобные вопросы нейросети мы задали относительно ВАЗ-1111 Ока, Lada Granta и мотоцикла Урал...

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Источник: Telegram / Kandinsky 2.1