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Вот так (вполне возможно!) будет выглядеть УАЗ 2030 года

По крайней мере, так считает нейросеть Kandinsky 2.1...

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Нейросети можно по-праву считать главным трендом рунета 2023 года, и, похоже, очередная нейросеть готовится пережить пик своей популярности. «Сбер» запустил Kandinsky 2.1, и ее возможности довольно широки и интересны.

Нейросетка работает с изображениями и текстами, причем несколькими способами: может каким-либо образом трансформировать имеющееся изображение, смешивать две картинки в одну или же смешать картинку и текст, а может просто сгенерировать изображение по введенному текстовому описанию.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Конечно, «За рулем» не мог пройти мимо. Мы задали Kandinsky 2.1 простой вопрос: «Как будет выглядеть УАЗ Патриот в 2030 году?». Результат генерации вы видите перед собой.

Нейросеть подгружает изображения заданной модели автомобиля из интернета и работает с ними в соответствии с вашим запросом. Любопытно, что от исходного Патриота в получившемся концепте почти ничего не осталось - о нем слегка напоминают разве что проемы дверей и колесные арки...

Еще одно наблюдение: явно просматривающийся стиль милитари. Причем это работает и с другими «моделями из будущего», если дело касается отечественных машин: подобные вопросы нейросети мы задали относительно ВАЗ-1111 Ока, Lada Granta и мотоцикла Урал...

За Рулем
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Источник: Telegram / Kandinsky 2.1

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6982
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

За РулемБезымянный
УАЗ Patriot  2017/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

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