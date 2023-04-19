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В России зафиксировали снижение цен на моторное масло

В течение года лубриканты только дорожали.

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В России начали снижаться цены на популярные моторные масла. На некоторые марки падение цен доходит до 20% к уровню лета прошлого года.

Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», к июню 2022 года моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года. Рост цен был обусловлен возникновением реального дефицита зарубежных масел в каналах продаж из-за прекращения официальных поставок ведущих производителей, в том числе из-за остановки российских заводов Shell и Total.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В марте же текущего года средняя цена 4-литровой канистры «Лукойл» Genesis Armortech 5W-40 составила 3281 рубль, что на 13% меньше, чем в июне 2022 года. Масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 за этот период подешевело на 15% (до 4167 рублей), а канистра Shell Helix Ultra 5W-40 — на 19% (до 4822 рублей).

«Снижение цен – это не новая тенденция, а новая ситуация, когда отечественные производители сумели значительно нарастить производство и запустить процесс импортозамещения, а глубокий дефицит импортных масел начал устраняться за счет активного параллельного импорта из стран Азии», — аргументировали аналитики.

Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com

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