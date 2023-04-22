Бьет по ушам: автомобильный клаксон сделали из выхлопной системы

Команда талантливых механиков из «Гаража 54» снова порадовала фанатов нестандартной идеей.

Умельцы из «Гаража 54» поставили на Жигули очень мощный гудок. И это не просто звуковой сигнал, установленный где-то внутри моторного отсека и работающий от электричества или сжатого воздуха. Подход гораздо интереснее – для создания звука умельцы использовали выхлопные газы автомобиля.

Конечно, не все так просто, как кажется. Когда вы устанавливаете очень громкий гудок на выхлопную систему автомобиля, вы, естественно, захотите контролировать процесс. То есть установлен механизм, который управляет клапаном корпуса дроссельной заслонки и направляет выхлопные газы либо через выхлопную трубу, либо прямо на клаксон. Сам механизм управляется веревочкой, которая свисает с потолка прямо внутри кабины.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube