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Бьет по ушам: автомобильный клаксон сделали из выхлопной системы

Команда талантливых механиков из «Гаража 54» снова порадовала фанатов нестандартной идеей.

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Умельцы из «Гаража 54» поставили на Жигули очень мощный гудок. И это не просто звуковой сигнал, установленный где-то внутри моторного отсека и работающий от электричества или сжатого воздуха. Подход гораздо интереснее – для создания звука умельцы использовали выхлопные газы автомобиля.

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Конечно, не все так просто, как кажется. Когда вы устанавливаете очень громкий гудок на выхлопную систему автомобиля, вы, естественно, захотите контролировать процесс. То есть установлен механизм, который управляет клапаном корпуса дроссельной заслонки и направляет выхлопные газы либо через выхлопную трубу, либо прямо на клаксон. Сам механизм управляется веревочкой, которая свисает с потолка прямо внутри кабины.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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