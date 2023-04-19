Название седана Zhuiguang (追光) с китайского можно перевести как «погоня за светом».

Voyah Zhuiguang – роскошный и богато оснащенный автомобиль. Его длина – 5088 мм, ширина – 1970 мм, а высота – 1505 мм, колесная база – 3000 мм.

Построен он на модульной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) и оснащен автопилотом второго уровня: 12 камер, 12 ультразвуковых радаров, пять миллиметровых радаров и два GPS-блока.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Электромобиль оснащен полным приводом и двумя моторами: передний мощностью 218 л.с., задний – 292 л.с., в сумме они дают внушительные 510 л.с.

Предложат два варианта тяговой батареи: с запасом хода 580 км или 730 км (в топовой версии).

Zhuiguang поддерживает быструю зарядку: за 10 минут аккумуляторы заряжаются для дистанции в 230 км. Максимальная скорость седана 0 210 км/ч, до «сотни» он разгоняется за 3,8 с.

Салон — настоящее «царство экранов», а перед водителем есть проекционный дисплей. Свой 7-дюймовый сенсорный экран и у пассажиров задних сидений.

В Китае продажи седанов Voyah Zhuiguang начнутся к концу зимы. Цены в пересчете на рубли начинаются с 3,8 млн. Этот автомобиль должен появиться и в России, правда, под каким-то другим названием.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: «За рулем»