Как довести мотор до масложора – не делайте так

Во многих случаях в чрезмерном расходе масла в двигателях виноваты сами владельцы автомобилей.

Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев.

Конечно, все мы знаем, что двигатель является одной из самых дорогих частей современного автомобиля. А значит, и относиться к нему нужно уважительно, чтобы он раньше времени не ухудшил свои показатели. Одним из признаков того, что ваш мотор стал испытывать проблемы, является повышенный расход масла. Причин такого явления может быть много. Например, современные малолитражные турбомоторы, вынужденные трудиться в тяжелых условиях, очень быстро начинают заниматься «масложором»», – говорит Васильев.

Причиной масложора может стать некачественное масло, а также использование масел иной спецификации, не предусмотренной производителем конкретной техники, указал эксперт.

Вторая, и достаточно распространенная, причина масложора связана с тем, что львиная доля авто эксплуатируется в городских условиях. В результате чего мотор постоянно находится в стрессовом режиме. Когда постоянные скачки давления масла из-за движения в режиме старт-стоп сопровождаются повышенной температурой охлаждающей жидкости по причине того, что в пробке эффективного обдува радиатора просто не происходит. Ну а если ваш умный и дорогой автомобиль оснащен системой старт-стоп, то будьте готовы к тому, что проблемы с масложором начнутся очень быстро. Конечно, очень многое зависит от манеры вождения», – объясняет Васильев.

С этой проблемой ничего поделать нельзя – передвигаясь по городу, мы всегда будем попадать в пробки и простаивать на светофорах, постоянно разгонять автомобиль и тормозить. Но можно делать это аккуратнее.

Если вы практикуете бездумный режим взаимодействия с педалью газа и любите постоянно продавливать ее «в пол», то будьте готовы к тому, что мотор станет испытывать целый букет проблем, явным признаком которого является повышенный расход масла. Хотя повторюсь, что часто даже современные и высокотехнологичные автомобили с исправными моторами могут расходовать до 100 миллилитров масла на 100 литров бензина. А вот если этот показатель увеличивается в 3-4 раза – это уже повод обратиться в сервис», – заключил Егор Васильев.

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