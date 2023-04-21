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Танк из «Форсажа» может стать вашим

750 л.с. и максимальная скорость более 96 км/ч — это один из самых быстрых автомобилей на гусеницах.

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Франшиза «Форсаж» известна своими высокооктановыми автомобильными погонями и смелыми трюками, но в восьмой части «Форсаж» вышел на новый уровень, добавив к автомобилям еще и танки. Одним из самых впечатляющих автомобилей, представленных в фильме, был Ripsaw, которым управлял Тедж, которого сыграл Крис Бриджес.

И теперь, впервые в истории, этот Ripsaw из фильма выставлен на продажу, что дает фанатам уникальную возможность стать обладателем частички голливудской истории.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Сделанный Howe and Howe, Ripsaw действительно является военным транспортным средством, хотя он также использовался для тушения пожаров благодаря возможностям дистанционного управления.

Легкий танк описывается его создателем как самая быстрая двухгусеничная машина на планете с максимальной скоростью 96 км/ч.

Максимальная скорость военного автомобиля обеспечивается мощным дизельным двигателем LBZ Duramax объемом 6,6 л.

Уникальный дизайн Ripsaw обошелся в 750 000 долларов, и кроме «Форсажа» танк также появлялся в нескольких фильмах о солдатах Джо.

Ожидается, что на аукционе Mecum Indy 2023, который пройдет с 12 по 20 мая 2023 года в Индианаполисе, его цена составит до 180 000 долларов.

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Видео: YouTube

Фото: Mecum, скриншот видео Youtube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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