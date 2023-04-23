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Как действуют спасатели при ДТП — наглядное видео

Двери заблокированы, в салоне двое пострадавших, под капотом - вероятный очаг возгорания...

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Соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий состоялись во Владимире. Мероприятие довольно интересное и зрелищное: можно было познакомиться с с различными направлениями деятельности пожарно-спасательного ведомства.

Спасатели были разделены на команды, а целью было выполнить каждое из заданий как можно быстрее и качественнее. Одно из соревнований, привлекших наибольшее зрительное внимание, стало «распечатывание» автомобиля ГАЗ-31029 Волга, который имитировал попавшую в ДТП машину.

Итак, двери заблокированы, в салоне двое пострадавших (в их роли выступали манекены), под капотом – вероятный очаг возгорания.

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Нужно зафиксировать автомобиль, отжать капот и отрубить АКБ, вырезать лобовое стекло, аккуратно разбить боковые, срезать крышу... Один из спасателей забирается внутрь и выталкивает ее наружу собственной спиной!

Теперь аккуратно, с помощью спецсредств, нужно извлечь из машины людей... Победителем по аварийно-спасательным работам при ликвидации ДТП стала команда Московской области.

Хочется верить, что каждый из нас убережется от подобного в реальной жизни. Но здорово, что есть вот эти настоящие герои, которые в случае беды придут на помощь.

Видео: Главная дорога

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За РулемИннокентий Кишкурно
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