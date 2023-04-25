В Киргизии тоже будут делать автомобили

Первый автозавод в республике начнет работать летом 2023 года.

Первое для Киргизии автосборочное предприятие начнет работу в Чуйской области через 3-4 месяца. Закон «О ратификации Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники» подписал президент Садыр Жапаров.

Первой моделью, которая будет поставлена на конвейер нового завода, станет седан Chevrolet Cobalt. Технологическим партнером выступит автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины марки Chevrolet на заводах UzAuto Motors в Узбекистане. Далее на автозаводе в Киргизии планируется производить еще 18 моделей автомобилей.

Проект будет реализован в три этапа. В течение трех лет после запуска завода предполагается выпустить 10 тыс. автомобилей, затем производство будет удвоено. После выхода на полную мощность с конвейера будет сходить 30 тыс. автомобилей.

Планируется, что часть машин будет поставляться и в Россию.

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Источник: Кабар

Фото: Владислав Ногай/ТАСС