В Киргизии тоже будут делать автомобили
Первое для Киргизии автосборочное предприятие начнет работу в Чуйской области через 3-4 месяца. Закон «О ратификации Соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники» подписал президент Садыр Жапаров.
Первой моделью, которая будет поставлена на конвейер нового завода, станет седан Chevrolet Cobalt. Технологическим партнером выступит автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины марки Chevrolet на заводах UzAuto Motors в Узбекистане. Далее на автозаводе в Киргизии планируется производить еще 18 моделей автомобилей.
Проект будет реализован в три этапа. В течение трех лет после запуска завода предполагается выпустить 10 тыс. автомобилей, затем производство будет удвоено. После выхода на полную мощность с конвейера будет сходить 30 тыс. автомобилей.
Планируется, что часть машин будет поставляться и в Россию.
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Источник: Кабар
Фото: Владислав Ногай/ТАСС
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.