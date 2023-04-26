АВТОВАЗ поздравил «За рулем» с 95-летием
Этот год у «За рулем» юбилейный. И мы с удовольствием принимаем поздравления от наших друзей и коллег. Многие годы нас связывает тесная дружба с российским автогигантом – АВТОВАЗом. Пожалуй, столько внимания на страницах журнала, сайте и соцсетях не уделяется ни одному другому производителю.
Поэтому особенно важно было услышать от коллег и друзей именно эти слова.
Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов:
- Дорогая редакция журнала «За рулем», дорогие читатели! Примите искренние поздравления с 95-летием самого уважаемого в России автомобильного издания. Журналы появляются и исчезают, меняются автомобили и автопром, а журнал «За рулем» выпускается из года в год, и на этом издании подрастает очередное поколение автолюбителей.
Журнал «За рулем» пишет и нашу историю, и особенно приятно, что Волжский автозавод занимает в этой книге важную главу.
Первые модели Жигулей появились на обложке журнала еще в 1968 году, за два года до выхода автомобиля в продажу. И с тех пор наша марка не сходит со страниц издания.
Я поздравляю вас не только как читатель. На АВТОВАЗе уважают зарулевцев как своих коллег. И приезжая на автозавод, журналисты говорят с нашими инженерами на одном языке. Эксперты редакции участвуют в испытаниях автомобилей, одними из первых тестируют наши новинки. И получается, что вы не просто рассказываете про автомобильную промышленность, вы непосредственно участвуете в ее создании и развитии.
Желаю, чтобы армия «За рулем» только росла, чтобы издание шло в фарватере новейших трендов в медиа. Но чтобы при этом сохранились и главные качества бренда «За рулем». Это правдивый, интересный и актуальный рассказ об автомобилях и всем, что с ними связано.
С юбилеем коллеги!
(Коллективу журнала «За рулем»)
Благодарим за теплые слова в наш адрес и напоминаем, что сегодня «За рулем» это большой холдинг, в который входят журнал, сайт, соцсети и видеохостинги.
О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.
- Архив журнала «За рулем» – оцифрованы все выпуски начиная с самого первого!
- Как Маяковский Рено покупал и другие истории «За рулем».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com
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