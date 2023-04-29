Тойоту поймали на мошенничестве с краш-тестами

Расследование установило, что Toyota и Daihatsu мошенничали, чтобы пройти тесты на безопасность. Но в Тойоте, кажется, не знали о подлогах.

И Toyota, и Daihatsu это признали – при проведении краш-тестов четырех моделей были допущены нарушения.

«Проступки Daihatsu Motor Co., Ltd. касаются безопасности, которая является наиболее важным аспектом транспортных средств, — сказал председатель правления Toyota Акио Тойода. – Мы считаем это абсолютно недопустимым поступком, подрывающий доверие наших клиентов. Мы хотели бы принести искренние извинения нашим клиентам по всему миру».

В пресс-релизе Daihatsu говорится, что в апреле были обнаружены доказательства того, что облицовка передних дверей была нештатная. Ее модифицировали специально для проведения краш-тестов на некоторых автомобилях. Это было сделано для того, чтобы детали не раскалывались на части, а их острые края не травмировали бы пассажиров во время срабатывания боковой подушки безопасности, сообщает Reuters.

Проблема касается 76 289 автомобилей Toyota Yaris ATIV, производство которых началось в августе 2022 года на заводах Daihatsu в Таиланде и Малайзии. Автомобиль, в основном, продавался в Таиланде, Мексике и странах Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман).

Это касается и 11 834 экземпляров Perodua Axia, производство которых началось в феврале 2023 года в Малайзии, а также Toyota Agya, производство которой планировалось начать в июне этого года и некоторых других моделей, которые еще не поступили на конвейер.

Теперь компании планируют провести повторные испытания автомобилей. Если автомобили пройдут краш-тесты, их отгрузки дилерам возобновятся.

Тойода заявил, что его компания сейчас расследует все нарушения Daihatsu: «Toyota Group сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть доверие наших клиентов».

Как машины прошлого справлялись с бездорожьем? Это хорошо показано в видео про один из самых массовых автомобилей середины прошлого века – Citroen 2CV.

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Фото: ANCAP