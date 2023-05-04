ИИ уже отбирает работу у людей в автопроме

Первыми под удар попали некоторые работники компании BMW – мастерской BMW Clever Paint Shop.

Этот завод находится в Регенсбурге (Бавария, Германия). Там уже используют искусственный интеллект, благодаря чему полностью автоматизировали проверку, обработку и маркировку окрашенных деталей автомобилей. Но нейросеть работает неидеально.

На этом предприятии выпускают хэтчбеки 1-й серии, а также кроссоверы X1 и X2. И этот завод стал первым в мире, где был полностью автоматизирован процесс проверки и маркировки окрашенных деталей, выявления дефектов, которые затем исправляются роботами.

Возможно, вы видели фото и видео, снятые на автомобильных заводах, – техник-человек использует свет, чтобы выявить дефекты кузова автомобиля. Затем эксперт обводит маркером найденный дефект, чтобы другие рабочие его исправили.

В Регенсбурге на поверхность автомобиля проецируются черно-белые полоски, отражения которых при этом сканируются камерой. Та замечает любые изменения в отражении полос. Затем компьютер фиксирует место, форму и степень дефекта, создавая его трехмерное изображение.

Устранением дефекта тоже занимаются не люди, а четыре робота, которые шлифуют проблемное место и наносят полировальный состав.

В BMW заявляют, что использование ИИ сокращает сроки производства автомобиля и гарантирует высокий уровень качества покраски. Поэтому новая технология вскоре будет внедрена на других заводах BMW по всему миру.

Но роботы – не сверхлюди. По крайней мере, пока. Они еще «спотыкаются» на краях кузовных деталей и в местах стыка панелей. Они также не могут справиться с лючками топливных баков, которые слишком хрупки для неуклюжих ремонтных роботов. Таким образом, BMW пока еще нуждается в людях, которые вносят последние штрихи в процесс устранения дефектов.

По мнению Джеффри Хинтона, которого называют крестным отцом ИИ и который недавно ушел из Google (именно из-за перспектив ИИ), эта технология в ближайшие годы отберет у людей сотни миллионов рабочих мест.

Фото: BMW