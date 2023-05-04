Дилеры привезли в Россию бюджетные седаны Changan Eado

Речь о рестайлинговой модели 2023 года выпуска.

Российские дилеры сразу в нескольких регионах предлагают новые седаны Changan Eado Plus с турбированным бензиновым мотором 1,4, мощностью 160 л.с. Двигатель агрегатируется 7-диапазонным роботом. Привод только передний.

Завезены автомобили, скорее всего, по схеме параллельного импорта. Нужно отметить, что в Китае этот автомобиль «крепкий» бюджетник, а вот в России цены на него варьируются от 1,8 млн рублей до почти 3 млн, в зависимости от комплектации. Автомобиль в настоящее время продают и в Европе, там цены на него начинаются от 14 990 долларов (1,1 млн рублей).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Габариты Changan Eado Plus: 4730 мм – длина, 1820 мм – ширина и 1505 мм – высота, колесная база – 2700 мм, клиренс – 135 мм.

Автомобиль почти на 10 см длиннее, чем Toyota Corolla с аналогичной колесной базой.

Changan Eado Plus в начальной комплектации оснащены подушкой безопасности водителя, ABS и бортовым компьютером.

В максимальной комплектации в салоне установлена центральная консоль с двумя экранами по 10 дюймов.

Когда-то, в досанкционные времена, Changan Eado предыдущего поколения уже пытались продавать в России, но тогда спроса на модель не было.

Changan выпускает Eado Plus с 2012 года, в 2018 году поколение модели сменилось. Нынешний Changan Eado Plus 2022 – рестайлинг второго поколения модели.

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Источник: auto.ru

Фото: Changan