Обновленный Genesis G80 показался живьем (ВИДЕО)
Genesis G80 готовится к обновлению. Корейские блогеры обнаружили прототип рестайлингового автомобиля на парковке.
G80 укрыт тяжелым камуфляжем с накладками, поэтому рассмотреть дизайн практически невозможно. Но авторы углядели, что машине достанется оптика с выраженными «пикселями», как на флагманском G90. Также изменятся бамперы и, возможно, металлические кузовные детали.
В салоне ожидается изменение архитектуры: место раздельных дисплеев комбинации приборов и медиасистемы займет конструкция под единым стеклом.
Гамма двигателей, скорее всего, останется прежней, но мощность агрегатов вырастет.
Дебют новинки на внутреннем рынке ожидается осенью.
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Источник: Woopa/youtube
Фото: Genesis, Woopa/YouTube
Видео: Woopa/YouTube
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