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Обновленный Genesis G80 показался живьем (ВИДЕО)

Машину освежат и внешне, и в салоне.

За РулемВнешность нового BMW 5 серии больше не секрет

Genesis G80 готовится к обновлению. Корейские блогеры обнаружили прототип рестайлингового автомобиля на парковке.

G80 укрыт тяжелым камуфляжем с накладками, поэтому рассмотреть дизайн практически невозможно. Но авторы углядели, что машине достанется оптика с выраженными «пикселями», как на флагманском G90. Также изменятся бамперы и, возможно, металлические кузовные детали.

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В салоне ожидается изменение архитектуры: место раздельных дисплеев комбинации приборов и медиасистемы займет конструкция под единым стеклом.

Гамма двигателей, скорее всего, останется прежней, но мощность агрегатов вырастет.

Дебют новинки на внутреннем рынке ожидается осенью.

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Источник: Woopa/youtube

Фото: Genesis, Woopa/YouTube

Видео: Woopa/YouTube

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За РулемПшенин Владимир
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