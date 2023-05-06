Обновленный Genesis G80 показался живьем (ВИДЕО)

Машину освежат и внешне, и в салоне.

Genesis G80 готовится к обновлению. Корейские блогеры обнаружили прототип рестайлингового автомобиля на парковке.

G80 укрыт тяжелым камуфляжем с накладками, поэтому рассмотреть дизайн практически невозможно. Но авторы углядели, что машине достанется оптика с выраженными «пикселями», как на флагманском G90. Также изменятся бамперы и, возможно, металлические кузовные детали.

В салоне ожидается изменение архитектуры: место раздельных дисплеев комбинации приборов и медиасистемы займет конструкция под единым стеклом.

Гамма двигателей, скорее всего, останется прежней, но мощность агрегатов вырастет.

Дебют новинки на внутреннем рынке ожидается осенью.

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Источник: Woopa/youtube

Фото: Genesis, Woopa/YouTube

Видео: Woopa/YouTube