Фанатеешь от «Форсажа»? Есть вариант на этом заработать

Медиакомпания ищет сотрудника, который пересчитает все аварии в автосаге.

О необычной вакансии объявила медиакомпания Finance Buzz. Она ищет человека, который готов пересмотреть все серии «Форсажа». Платить будут по 50 долларов в час. Франшизе Fast & Furious уже более 20 лет, и за это время было создано более 20 часов контента. Итого можно заработать тысячу долларов и еще по 100 долларов за каждый день просмотра – компенсация расходов на стриминговый сервис и еду во время работы.

Правда, простого просмотра будет недостаточно. Фирма заплатит деньги только в том случае, если нанятый сотрудник сможет сосчитать и проанализировать все аварии во всех частях саги. Надо будет подробно описать все произошедшие на киноэкране аварии — обстоятельства, которые к ним привели, число участвовавших автомобилей, степень их повреждений и т. п.

Полученную информацию Finance Buzz будет использовать для изучения того, как аварии, случись они в реальной жизни, повлияли бы на взаимоотношения водителей со страховыми компаниями — в частности, на размер страхового взноса.

Десятая часть культовой франшизы про уличных гонщиков выйдет в мировой прокат 19 мая, уже есть трейлер новой серии.

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Источник: CarsCoops

Фото: скриншот из фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт»