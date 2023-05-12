Nissan GT-R Пола Уокера из «Форсажа» продан за рекордную цену

Частный коллекционер купил автомобиль на аукционе по стоимости, которая сделала спорткар самым дорогим Skyline GT-R в истории.

Легендарный Nissan Skyline GT-R R34, на котором ездил Пол Уокер в четвертом «Форсаже», был продан на аукционе Bonhams за 1,36 млн долларов. На итоговую сумму, уверены эксперты, оказал влияние именно факт управления спорткаром Полом Уокером.

Автомобиль построен Kaizo Industries и получил многочисленные доработки согласно пожеланиям самого Пола Уокера. Так, он настоял, чтобы кузов оставили без наклеек и чрезмерного тюнинга, чтобы сохранить красоту дизайна.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Переделки не ограничились только «косметикой»: установлены интеркулер, выпускная система Nismo, модернизированы турбины, заменены подвеска, тормоза и колеса. В результате мотор выдает около 550 л. с.

Машина после съемок в фильме практически не ездила. Чаще всего ее видели на различных выставках и мероприятиях, а потому пробег проданного экземпляра – всего около 6 тыс. километров.

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Источник и фото: Bonhams