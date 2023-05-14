Банальная ситуация, но есть вопросы: мотоциклист не удержал байк перед препятствием (видео)

Не беремся утверждать, что в этой ситуации байкер действовал неправильно. Но согласитесь, выглядит это довольно странно.

Совсем недавно на страницах «За рулем» мотоэксперт рассказывал, что есть особая категория мотоциклистов, которые неправильно используют тормоза. Вкратце ошибка описывается так: рефлекторное зажатие переднего тормоза с одновременной попыткой повернуть руль.

Мы рассказывали об этом в связи с необычным делом, рассмотренным Верховным судом: мотоциклист, пытаясь избежать столкновения, упал вместе с пассажиром, после чего врезался в автомобиль. Поначалу виновным признали автомобилиста, но Верховный суд, изучив нюансы, направил дело на пересмотр.

И вот новый похожий эпизод – по крайней мере, похожий внешне. К счастью, с куда менее серьезными последствиями. Не беремся утверждать, что конкретно в этой ситуации в Омске байкер действовал неправильно. Но согласитесь, выглядит это довольно странно.

Да и многие комментаторы под видео указывают на то, что у мотоциклиста была возможность спокойно, не маневрируя, затормозить... Как бы то ни было, хочется напомнить: соблюдайте максимальную осторожность на дороге, на скольких колесах вы бы ни перемещались.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK