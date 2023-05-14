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Банальная ситуация, но есть вопросы: мотоциклист не удержал байк перед препятствием (видео)

Не беремся утверждать, что в этой ситуации байкер действовал неправильно. Но согласитесь, выглядит это довольно странно.

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Совсем недавно на страницах «За рулем» мотоэксперт рассказывал, что есть особая категория мотоциклистов, которые неправильно используют тормоза. Вкратце ошибка описывается так: рефлекторное зажатие переднего тормоза с одновременной попыткой повернуть руль.

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Мы рассказывали об этом в связи с необычным делом, рассмотренным Верховным судом: мотоциклист, пытаясь избежать столкновения, упал вместе с пассажиром, после чего врезался в автомобиль. Поначалу виновным признали автомобилиста, но Верховный суд, изучив нюансы, направил дело на пересмотр.

И вот новый похожий эпизод – по крайней мере, похожий внешне. К счастью, с куда менее серьезными последствиями. Не беремся утверждать, что конкретно в этой ситуации в Омске байкер действовал неправильно. Но согласитесь, выглядит это довольно странно.

Да и многие комментаторы под видео указывают на то, что у мотоциклиста была возможность спокойно, не маневрируя, затормозить... Как бы то ни было, хочется напомнить: соблюдайте максимальную осторожность на дороге, на скольких колесах вы бы ни перемещались.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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