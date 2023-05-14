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Показан новый Porsche по цене Гранты

Правда, достанется он не всем.

За РулемМинивэн Porsche? Да, такой есть!

Компания Porsche выпустила новые часы. Но вы не сможете просто пойти и купить их при наличии денег. Chronograph 718 Spyder RS продадут только свежеиспеченным обладателям спорткара 718 Spyder RS, который дебютировал совсем недавно.

Как и в спортивном автомобиле, в этих часах главное – легкость, поэтому их корпус выполнен из легкого и прочного титана. Можно выбрать его цвет, а также отделку кольца на циферблате. Кроме того, для прочности здесь используется сапфировое стекло и карбон.

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Автомобиль Spyder RS также упоминается в отделке часов. Например, на ремешке, который выполнен из того же материала, что и отделка салона машины.

Цена Chronograph 718 Spyder RS – 8800 долларов (примерно 675 тысяч рублей). Но это цена начальной версии, которую можно дооснастить по желанию покупателя.

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Источник: Porsche Design

Фото: Porsche Design

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За РулемПшенин Владимир
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