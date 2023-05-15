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Лучшие советские фильмы с автомобилями — вы их смотрели?

В коротком видео собрали для вас самые значимые кинокартины, где машины – на первых ролях.

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Модели Москвич-412 уделено немало экранного времени сразу в нескольких хороших советских фильмах: «Гонщики», «Семья Зацепиных», «Гонка без финиша»... Если не смотрели эти картины, то настоятельно рекомендуем!

Но знали ли вы, что есть отличный фильм, в котором одну из главных ролей сыграл предтеча Москвича-408 и -412 – вышедший в мае 1958-го Москвич-407?

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Речь о комедии 1964 года под названием «Зеленый огонек». Она рассказывает об одном дне в такси: последний день для видавшей виды малолитражки и первый для молодого водителя. Фильм сделал скромный 407-й настоящей знаменитостью!

И этот пример такой неожиданной славы – не единственный! Мы собрали для вас самые интересные отечественные кинокартины, где машины – на первых ролях.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: ВКонтакте / «За рулем»

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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