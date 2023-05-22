Появился доступный скутер для искателей приключений

Компания Lexmoto выводит на рынок новый вездеход XDV300.

В новой модели китайский производитель стремится к компромиссу между комфортом двухместного скутера и озорной динамичностью, не забывая при этом о практичности: на скутер можно установить три объемных кофра.

Что касается характеристик, они довольно скромные: одноцилиндровый мотор с ременным приводом и жидкостным охлаждением на 279 кубов выдает 25,5 л.с. при 8250 об/мин и 24 Нм крутящего момента при 7000 об/мин. Заявленная максимальная скорость 130 км/ч – ниже, чем у премиальных конкурентов, но все же позволяет не отставать от потока.

Агрегаты защищены внушительным кузовом, в дизайне которого угадываются черты более крупного макси-скутера Honda X-ADV в виде регулируемого ветрового стекла без тонировки и просторного багажного отделения под цельным сиденьем. Производитель позаботился и о прохладных вечерних поездках. Скутер оснащен ручками с подогревом и дополнительной диодной светотехникой спереди. Приборная панель представляет собой ЖК-дисплей. Снаряженная масса 168 кг.

Несмотря на то, что скутер заявлен как приключенческий, съезжать с асфальта на нем будет неприятно. И вот почему. На аппарате установлены 13-дюймовые диски, при этом сзади видно пространство перед колесом, которое будет идеально служить для грязи и пыли, летящей на двигатель. Кроме того, спереди тоже имеется зазор между колесом и брызговиком, который забьется грязью сразу же после съезда с асфальта.

Спереди и сзади установлены однодисковые тормоза, передняя подвеска представляет собой перевернутые вилки KYB с увеличенным ходом, сзади – амортизаторы с регулировкой преднатяга.

Lexmoto это динамично растущая компания, которая постоянно расширяет модельный ряд, улучшает качество продукции и готова предложить конкурентоспособный продукт по более привлекательной цене, нежели дорогие и именитые бренды.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Журнал "Мото"

Фото: lexmoto