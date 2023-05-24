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Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит Lada Vesta на газе

Сейчас в линейке автопроизводителя есть только газомоторная Lada Granta.

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Начать производство обновленной Lada Vesta, работающей на природном газе, АВТОВАЗ намерен в 2024 году. Как отметил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак, многое будет зависеть от состояния рынка.

В перспективе при положительной динамике рынка мы в 2024 и 2025 годах планируем запустить еще две газомоторные модели: на метане, на компримированном природном газе. Это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus в 2025 году», – рассказал топ-менеджер АВТОВАЗа.

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В газомоторной Lada Largus планируется применить новую компоновку баллонов, когда они будут расположены под днищем багажника, не занимая пространство.

В этом году АВТОВАЗ планирует выпустить порядка 3,5 тыс. Lada Granta на газе.

Источник: РИА Новости

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