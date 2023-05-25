КАЗ показал свои новые разработки

На CTT Expo 2023 Клинцовский автокрановый завод представил свои новые разработки на шасси КАМАЗ.

Автомобильный кран КС-65713-1К-5В построен на шасси КАМАЗ-65201 (8х4), имеет грузоподъемность 55 тонн и стрелу длиной 36,3 метра с сечением типа «овалоид». Опорный контур новинки – 8,4х8,0 метров. У крана имеется три противовеса – два по 5 тонн и один массой 3,5 тонны. В качестве опции может оснащаться гуськом длиной 10 и 17 метров с изменяемым углом наклона (0°, 20°, 40°).

Вторая новинка водружена на шасси КАМАЗ-43118 (6х6). Автогидроподъемник АГП-45-5К грузоподъемностью 450 кг имеет высоту 45 метров и максимальный горизонтальный вылет 21 метр. Подъемный механизм представляет собой шарнирно-сочлененную конструкцию, состоящую из четырехсекционной телескопической стрелы, двухсекционной телескопической рукояти и поворотного колена. Опорный контур АГП-45-5К имеет размеры 5,7х6,15 м.

Помимо представленных новинок завод показал краноманипуляторные установки КМУ-3К, КМУ-8К, КМУ-10К, КМУ-20К.

Это шарнирно-сочлененные установки, предназначенные для проведения монтажных и демонтажных работ. Грузоподъемность – от 995 кг до 7500 кг.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: КАМАЗ