#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отдых в Крыму стал дешевлеОтдых в Крыму стал дешевле
Падение спроса привело к снижению цен на 30% по...
В России впервые представлены коммерческие автомобили SDACВ России впервые представлены коммерческие автомобили SDAC
Две новые модели коммерческого транспорта...
Интересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry FestИнтересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry Fest
Вас ждет очень необычное сочетание: вкусная еда...

Opel Corsa нового поколения – подробности

Представлен хэтчбек шестой генерации.

За РулемНовый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

Модель отличается новым дизайном передней части и расширенным списком силовых установок.

Основной особенностью экстерьера новинки является передняя панель Vizor с интелектуальными матричными фарами, которые не слепят встречных водителей. Задняя часть не изменилась. В интерьере также изменений минимум: установлен новый трехспицевый мультируль и изменен рычаг КПП. Кроме того, установлена 10-дюймовая мультимедийная система на процессоре Snapdragon.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Что касается моторов, это первая Corsa, предложенная с гибридными силовыми установками. Вместе с 1,2-литровым турбомотором мощностью 100 или 136 л.с. будет работать 48-вольтовый стартер-генератор.

Электрическая версия сменила название с Corsa-e на Corsa Electric. Теперь на базовую «электричку» будет установлена более емкая батарея, благодаря которой запас хода вырастет до 357 км. Также добавлена улучшенная комплектация со 156 л.с. и запасом хода 402 км.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Фото: Opel

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Opel Corsa

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв