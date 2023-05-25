Opel Corsa нового поколения – подробности

Представлен хэтчбек шестой генерации.

Модель отличается новым дизайном передней части и расширенным списком силовых установок.

Основной особенностью экстерьера новинки является передняя панель Vizor с интелектуальными матричными фарами, которые не слепят встречных водителей. Задняя часть не изменилась. В интерьере также изменений минимум: установлен новый трехспицевый мультируль и изменен рычаг КПП. Кроме того, установлена 10-дюймовая мультимедийная система на процессоре Snapdragon.

Что касается моторов, это первая Corsa, предложенная с гибридными силовыми установками. Вместе с 1,2-литровым турбомотором мощностью 100 или 136 л.с. будет работать 48-вольтовый стартер-генератор.

Электрическая версия сменила название с Corsa-e на Corsa Electric. Теперь на базовую «электричку» будет установлена более емкая батарея, благодаря которой запас хода вырастет до 357 км. Также добавлена улучшенная комплектация со 156 л.с. и запасом хода 402 км.

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Источник: Autonews

Фото: Opel