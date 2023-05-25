В России появился китайский аналог мотоциклов Урал – фото и цены!

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Множество марок из Поднебесной добавилось и в мотоциклетной «палитре» РФ. В этом смысле одна из крайне любопытных новинок последнего времени - это техника Changjiang. У бренда уже есть российское представительство, проявляющее впечатляющую активность в соцсетях.

Впрочем, внешний вид этих байков сам по себе делает рекламу, ведь они очень напоминают российские Уралы и украинские Днепры! Что легко объясняется общими корнями: «мужественной внешностью мотоцикл обязан предшественнику Changjiang CJ-750, который являлся китайской версией немецкого военного мотоцикла 30-х годов».

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Забавно, что это не первый китайский клон мотоклассики: совсем недавно «За рулем» рассказывал о сайдкаре Shineray Xinyuan Tornado. Но, в отличие от него, Changjiang скоро будет доступен в РФ.

Российское представительство сообщает, что в московском салоне Super Marine уже представлены две модели, причем в разных цветах - CJ Adept 700 и CJ Dynasty 700. Обе 700-кубовые, 75-сильные (движки тут не оппозитные, а рядные), но Dynasty серьезно длиннее, чем Adept: 2530 мм против 2247 мм.

За Рулем
За Рулем

Пока мотоциклы представлены как выставочные образцы и проходят процедуру сертификации, поэтому недоступны к покупке.⁣⁣ Но ориентировочные цены есть: CJ Adept 700 стоит 1 327 777 рублей, а CJ Dynasty 700 - 1 377 777 рублей.

Но есть еще версия CJ Adept 700 Solo, не сохранившая во внешности отсылок к старому BMW - за нее будут просить 830 000 рублей.

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Источник: Changjiang Russia

Фото: https://vk.com/cjmotorsrussia

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
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