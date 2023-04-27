Китайцы скопировали российский мотоцикл Ural
Свою версию культового мотоцикла Урал в наше время создают не только нейросети, но и, похоже, китайская промышленность.
Компания Shineray Group запустила в продажу байк Xinyuan Tornado 520, очень напоминающий Ural Gear Up производства Ирбитского завода.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Стиль, пропорции, светотехника, схема подвесок, отдельные элементы конструкции – все как будто скопировано и чуть-чуть изменено.
Правда, китайский байк с коляской на целых 30 см короче (2290 мм против 2580 мм) и чуть уже «прообраза». Но база немного больше у «китайца»: 1520 мм против 1500 мм. Да и по клиренсу Xinyuan выше: 180 мм против 173 мм.
Отдача китайского мотора внушительнее: 500 куб. см, 54 л.с., 51 Нм. Напомним, у Урала — 745 куб. см, 41 л.с., 57 Нм.
Правда, и мотор совсем другой: цилиндров тоже два, но расположены не оппозитно, а в ряд. А вместо кардана – приводная цепь. Именно эти две детали делают байк очень неточной копией Урала. Кстати, привода на колесо коляски у Xinyuan тоже нет.
Но цена Tornado 520 в Китае – от 49 800 юаней, то есть 587 000 рублей. И это едва ли не в три раза меньше цены Ural Gear Up: РРЦ на российские байки 2023 года составляет 1 550 000 рублей.
Интересно, что у Shineray Group есть и более явные пересечения с Россией: машины дочернего бренда SWM теперь собирают на калининградском Автоторе.
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Источник: Русские автомобили
Фото: Shineray Group
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