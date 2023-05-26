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Опасная подушка безопасности: в чем угроза, рассказал врач

В случае ДТП водитель или пассажиры могут получить серьезные травмы головы.

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Врач-травматолог-ортопед ММЦ «Медси» Абдула Гаджимурадов предупредил, что срабатывание подушек безопасности при ДТП может привести к сотрясению мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулевому колесу.

Резкое движение головы и шеи может вызвать повреждение мозгового вещества, что обычно сопровождается головной болью, головокружением и даже нарушением и потерей сознания», – объяснил врач.

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В некоторых случаях подушка безопасности может привести к травме шейных позвонков или мышц, а также к травме лица. Если водитель или пассажир не придерживается рекомендаций по безопасности, например, не использует ремень или неправильно сидит, то в экстренной ситуации возможны повреждения носа, глаз (если надеты очки) и зубов или рта, уточнил эксперт.

Он посоветовал для минимизации травм от сработавших подушек при ДТП всегда пользоваться ремнем безопасности и настроить сиденье исходя из оптимального расположения рук на руле и ног на педалях.

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Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com

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