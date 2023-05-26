Мопедист сыграл в догонялки с полицейской машиной (видео)

Непонятно, что не понравилось стражам закона, но идти на обострение точно не стоило…

Начало рабочей недели выдалось у одного из экипажей ДПС Якутска довольно нервным. 22 мая на улице Лермонтова полицейские попытались остановить мопед, но водитель требованию не подчинился.

Вместо этого он предпочел начать погоню, в которой ему даже удавалось некоторое время преуспевать.

По опубликованному видео не представляется возможным установить, что именно не понравилось стражам закона изначально, но идти на обострение водителю мопеда точно не стоило.

Как видим, в финальной части погони он попытался скрыться – в том числе, как пишет источник, по тротуару пешеходной зоны. Спустя время он был остановлен и задержан.

Водитель получил протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения – это штраф 5-15 тысяч рублей. Мопед отправили на штрафстоянку.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK