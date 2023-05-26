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Мопедист сыграл в догонялки с полицейской машиной (видео)

Непонятно, что не понравилось стражам закона, но идти на обострение точно не стоило…

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Начало рабочей недели выдалось у одного из экипажей ДПС Якутска довольно нервным. 22 мая на улице Лермонтова полицейские попытались остановить мопед, но водитель требованию не подчинился.

Вместо этого он предпочел начать погоню, в которой ему даже удавалось некоторое время преуспевать.

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По опубликованному видео не представляется возможным установить, что именно не понравилось стражам закона изначально, но идти на обострение водителю мопеда точно не стоило.

Как видим, в финальной части погони он попытался скрыться – в том числе, как пишет источник, по тротуару пешеходной зоны. Спустя время он был остановлен и задержан.

Водитель получил протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения – это штраф 5-15 тысяч рублей. Мопед отправили на штрафстоянку.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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