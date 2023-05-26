Кастомный Yamaha SR400: из дорожника в скоростной cafe-racer
Необычный cafe-racer байк собрал австралийский магазин Black Cycles. Из обычного дорожного мотоцикла старой школы получился оригинальный байк с интересными внешними данными и улучшенной производительностью.
Теперь Yamaha SR400 – в матово-черный отделке, которая распространяется на все детали, в том числе на барабанные тормоза с обеих сторон. На нем установлен кастомный топливный бак в стиле Benelli Mojave, с углублениями. Все это дополнили золотые колесные диски, изготовленные на заказ, желтое крыло сверху и ливрея с желтой расцветкой Yamaha. Вишенкой на торте являются светодиодная фара, поворотники на руле и бесключевой модуль зажигания.
Благодаря переработанной эргономике кастом SR400 отличается более спортивной посадкой, чем на стандартном SR. Кожаное сиденье выполнено на заказ, а вместо высокого руля – низкие клипоны. Зеркала заднего вида, микропереключатели и спидометр – от MotoGadget MotoScope Pro.
Дорожник изменился не только внешне, но и внутри.
Обновленный 399-кубовый одноцилиндровый двигатель оснащен специальным воздушным фильтром для более «легкого дыхания» и новой выхлопной системой. Последняя оснащена 44,5-мм стальными насадками, которые заканчиваются в глушителе SC Project для создания мощного звука.
Black Cycles создала этот SR400 на заказ для известного в Австралии рок-музыканта.
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Источник: журнал «Мото»
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