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Кастомный Yamaha SR400: из дорожника в скоростной cafe-racer

SR400 зарекомендовал себя как фаворит в мире кастомных мотоциклов, учитывая легкость его разборки и сборки.

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Необычный cafe-racer байк собрал австралийский магазин Black Cycles. Из обычного дорожного мотоцикла старой школы получился оригинальный байк с интересными внешними данными и улучшенной производительностью.

Теперь Yamaha SR400 – в матово-черный отделке, которая распространяется на все детали, в том числе на барабанные тормоза с обеих сторон. На нем установлен кастомный топливный бак в стиле Benelli Mojave, с углублениями. Все это дополнили золотые колесные диски, изготовленные на заказ, желтое крыло сверху и ливрея с желтой расцветкой Yamaha. Вишенкой на торте являются светодиодная фара, поворотники на руле и бесключевой модуль зажигания.

Благодаря переработанной эргономике кастом SR400 отличается более спортивной посадкой, чем на стандартном SR. Кожаное сиденье выполнено на заказ, а вместо высокого руля – низкие клипоны. Зеркала заднего вида, микропереключатели и спидометр – от MotoGadget MotoScope Pro.

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Дорожник изменился не только внешне, но и внутри.

Обновленный 399-кубовый одноцилиндровый двигатель оснащен специальным воздушным фильтром для более «легкого дыхания» и новой выхлопной системой. Последняя оснащена 44,5-мм стальными насадками, которые заканчиваются в глушителе SC Project для создания мощного звука.

Black Cycles создала этот SR400 на заказ для известного в Австралии рок-музыканта.

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Источник: журнал «Мото»

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За РулемЛежнин Роман
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