Российские фермеры массово переходят на умную технику

Более ста единиц техники, оснащенных системой ИИ Cognitive Agro Pilot, начали работу на российских угодьях.

За период с апреля по конец мая дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies установило более ста комплектов систем автопилотирования тракторов на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.

В системе Cognitive Agro Pilot объединены возможности компьютерного зрения и спутниковой навигации, что помимо высокой точности позиционирования обеспечивает защиту от помех. Системе под силу почти все операции, которые выполняет трактор: обработка почвы, культивация, сев, опрыскивание, внесение удобрений, уборка трав, уход за пропашными культурами и т.д.

Умный трактор «Кировец» с автопилотом Cognitive Agro Pilot проводит обработку почвы.

Автопилоты Cognitive Agro Pilot поставляются как по непосредственному запросу фермеров для дооснащения парка, так и ставятся на новую технику в рамках контракта с Петербургским тракторным заводом.

Система обладает высоким уровнем интерактивности, позволяет автоматически передавать в мессенджеры владельцев тракторов отчеты о ходе работы техники, включающие данные о том, сколько трактор отработал, в каком режиме, за какое время, на каком участке и т.п.

По словам директора по продажам Cognitive Pilot Ярослава Синицына, система улучшает все ключевые показатели труда: повышает производительность техники до 25%, экономит до 7% топлива, повышает урожайность на 10%, а также экономит удобрения и семена.

К 2024 году планируется наладить систему групповой работы тракторов во главе с лидером – трактором под управлением человека.

Глаза роботрактора с автопилотом Cognitive Agro Pilot.

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Фото: Кировец