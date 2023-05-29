Кто покупает китайские авто? Любопытная статистика

За последние пять лет портрет покупателя сильно поменялся.

При сравнении данных о покупке китайских автомобилей в 2018 и 2022 годах выяснилось, что среди российских владельцев машин из Поднебесной стало заметно больше молодежи и женщин.

51 год - таков был средний возраст (!) покупателя китайского автомобиля в 2018 году. К настоящему моменту этот показатель снизился до 45 лет.

Также отчетливо видно, что в 2022 году заметно выросла доля владельцев в возрасте до 40 лет и существенно уменьшилась доля тех, чей возраст превышает 50 лет.

Кроме того, прибавилось среди приверженцев китайского автопрома и представительниц прекрасного пола: в 2018 году на их долю приходилось 26,9%, а в 2022-м – 36,7%.

Это подводит нас к немного неожиданному, но логичному выводу: мужчин среди обладателей китайских машин стало меньше. За четыре года их доля сократилась с 73,1% до 63,3%.

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Источник: Автостат

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС