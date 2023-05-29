Немецкие технологии из Китая: самосвалы BeiBen

На СТТ Expo представлены два самосвала китайского бренда BeiBen. Раньше в России эта техника называлась North Benz.

Завод по производству грузовых автомобилей North Benz (BeiBen Heavy Truck) входит в состав China North Industries Group Corporation «NORINCO G». Штаб-квартира BeiBen Heavy Truck расположена во Внутренней Монголии (г. Баотоу).

Бурное развитие фирмы началось в 1995 году благодаря соглашению с концерном Daimler, производящим немецкие грузовики под маркой Mercedes-Benz. По этому договору BeiBen может использовать любые технологии Mercedes-Benz в своих продуктах. Так появилось предприятие «North Benz». А с 2013 года был основан бренд BeiBen, объединивший все изделия, выпускаемые BeiBen Truck Group CO.

Самосвалы BeiBen 3343К 6х4 и BeiBen 4143К 8х4 оснащены шестицилиндровым дизельным двигателем Weichai мощностью 430 л.с., работающим в паре с механической КПП Fast. Емкость топливного бака – 600 литров. Об адаптации техники к эксплуатации в суровом климате говорят такие опции, как автономный стояночный обогреватель и сиденье водителя с подогревом.

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Источник и фото: журнал «Рейс»