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Банда аферистов заработала на лже-ДТП более 1,5 млрд рублей

Дело было поставлено на поток: 30 человек в преступной группировке, а среди них «свои люди» в страховых компаниях и полиции.

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В Ставропольском крае разоблачили крупную группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП, сообщили ФСБ и Следственный комитет.

В преступную группировку входили порядка 30 человек, в том числе представители экспертных учреждений, страховых компаний и правоохранительных органов, включая сотрудников ГИБДД.

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С декабря 2020 по октябрь 2021 года мошенники инсценировали ДТП, оценивали стоимость ремонта, формировали выплатные дела и направляли в страховые компании.

Преступная структура работала четко: из-за этого в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах значительно выросли цены на страховые полисы.

Разоблачить банду помог случай: злоумышленники пытались получить выплату более 1,8 млн рублей, и Росгосстрах, внимательно изучив экспертные заключения и заявленные обстоятельства ДТП, заподозрил аферу.

Пока по делу задержаны три человека, в том числе программист и бухгалтер.

У подозреваемых арестована недвижимость, автомобили премиум-класса и банковские счета, а также изъято множество банковских карт, которые использовались для получения страховых выплат.

По информации ФСБ, 17 уголовных дел по эпизодам мошенничества объединены в одно производство. Оборот средств на картах задержанных превышает полтора миллиарда рублей.

Источник: РИА Новости

Фото: TACC, depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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