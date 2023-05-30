Банда аферистов заработала на лже-ДТП более 1,5 млрд рублей
В Ставропольском крае разоблачили крупную группу страховых мошенников, устраивавших фиктивные ДТП, сообщили ФСБ и Следственный комитет.
В преступную группировку входили порядка 30 человек, в том числе представители экспертных учреждений, страховых компаний и правоохранительных органов, включая сотрудников ГИБДД.
С декабря 2020 по октябрь 2021 года мошенники инсценировали ДТП, оценивали стоимость ремонта, формировали выплатные дела и направляли в страховые компании.
Преступная структура работала четко: из-за этого в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах значительно выросли цены на страховые полисы.
Разоблачить банду помог случай: злоумышленники пытались получить выплату более 1,8 млн рублей, и Росгосстрах, внимательно изучив экспертные заключения и заявленные обстоятельства ДТП, заподозрил аферу.
Пока по делу задержаны три человека, в том числе программист и бухгалтер.
У подозреваемых арестована недвижимость, автомобили премиум-класса и банковские счета, а также изъято множество банковских карт, которые использовались для получения страховых выплат.
По информации ФСБ, 17 уголовных дел по эпизодам мошенничества объединены в одно производство. Оборот средств на картах задержанных превышает полтора миллиарда рублей.
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Источник: РИА Новости
Фото: TACC, depositphotos.com
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