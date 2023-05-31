Страшное зрелище: дальнобойщик-лихач на трассе (видео)
Видео, которое мы предлагаем вам к просмотру, снято на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский на подъезде к Суровикинскому району.
Заметим, что дорога «знаменита» своей аварийностью: буквально 25 мая тут произошло серьезное ДТП с тремя машинами, пострадали два человека. И вот – новый случай.
Водитель многотонной фуры пошел на обгон, который не успел завершить. Видео снято из машины, которая оказалась у грузовика на встречной.
В авто оказались двое рассудительных мужчин, водитель спокойно принял решение и сманеврировал, успев подать звуковой сигнал. А после обратился в ГИБДД.
Выяснилось, что страховка на зарегистрированный в Ростовской области большегруз просрочена на полмесяца. А на дальнобойщике, едва не спровоцировавшем лобовое с легковушкой, «висит» непогашенный штраф в размере 5 тысяч рублей.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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