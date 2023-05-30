Автомобилисты Хабаровского края вернулись в зиму (видео)

Причиной стала гроза – над регионом сейчас сталкиваются теплые и холодные массы воздуха…

Вопрос «а не поторопились ли мы со сменой шин» возник у автомобилистов Хабаровского края в минувшее воскресенье, 28 мая. Метеорологи ожидали грозу в Хабаровске, но до столицы региона она не добралась – и принесла мокрый снег на трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

«Сейчас сталкиваются теплые и холодные массы воздуха, и на этом контрасте вместе с грозой может выпадать град и мокрый снег», – цитирует источник сотрудницу хабаровского Гидрометцентра Галину Брынцеву.

Максимальный заряд описанного природного явления пришелся на окрестности села Лидога Нанайского района. Автомобилистам, уже привыкшим к жаре и зеленым деревьям, внезапно пришлось пробираться сквозь кромешный снегопад.

Специалисты говорят, что подобные явления не являются аномалией для Хабаровского края. Судя по всему, недолгое «возвращение в зиму» обошлось без пострадавших.

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Источник: Хабаровский край сегодня

Видео: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK