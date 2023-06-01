Опоздавший на электричку гражданин угнал Ниву, чтобы добраться до дома (видео)
Жителю Каширы пришлось бежать в полицию ночью: он обнаружил, что его Нивы, которую он припарковал на улице Комсомольской, там больше нет.
В ту же ночь сотрудникам ДПС удалось обнаружить внедорожник во время патрулирования. Он двигался в сторону города Озеры, причем на призывы об остановке водитель не отреагировал.
Пришлось служителям закона начать преследование. В селе Клишино им удалось загнать Ниву в тупик и задержать похитителя. Им оказался 23-летний житель Ступино.
Сообщается, что похитить машину парень решил, потому что опоздал на электричку, и придумал иной способ добраться до дома. Поиски привели его к Ниве с ключом в замке зажигания.
О принятом решении он, очевидно, теперь пожалеет: против гражданина возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник, фото: МВД Медиа
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен