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Опоздавший на электричку гражданин угнал Ниву, чтобы добраться до дома (видео)

Случай произошел в подмосковной Кашире – владелец внедорожника немало удивился и обратился в полицию.

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Жителю Каширы пришлось бежать в полицию ночью: он обнаружил, что его Нивы, которую он припарковал на улице Комсомольской, там больше нет.

В ту же ночь сотрудникам ДПС удалось обнаружить внедорожник во время патрулирования. Он двигался в сторону города Озеры, причем на призывы об остановке водитель не отреагировал.

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Пришлось служителям закона начать преследование. В селе Клишино им удалось загнать Ниву в тупик и задержать похитителя. Им оказался 23-летний житель Ступино.

Сообщается, что похитить машину парень решил, потому что опоздал на электричку, и придумал иной способ добраться до дома. Поиски привели его к Ниве с ключом в замке зажигания.

О принятом решении он, очевидно, теперь пожалеет: против гражданина возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник, фото: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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