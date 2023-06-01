В Подмосковье прямо на улице вспыхнула легковушка (видео)
Прямо посреди проезжей части на улице Ленина в Орехово-Зуево загорелся Chevrolet Cruze. На кадрах опубликованного видео заметно, что трое мужчин пытаются тушить моторный отсек, открыв капот.
Однако попытки их успехом не увенчались – несмотря на выплеснутую из бутылок воду, огонь разгорался все сильнее. Огнетушителя в машине, по всей видимости, не нашлось.
К счастью, мимо проезжал находящийся на маршруте патрулирования экипаж ДПС. Ребята заметили неладное и остановились.
Из багажника служебного авто был немедля извлечен огнетушитель и умело пущен в дело. В результате машину потушили, а из участников никто не пострадал. Что и говорить, такую работу полиции наблюдать очень приятно!
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Источник: Главная дорога
Фото: Скриншот видео VK
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