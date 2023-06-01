В Подмосковье прямо на улице вспыхнула легковушка (видео)

Инцидент произошел в Орехово-Зуево – трое мужчин пытались потушить Chevrolet Cruze, но тщетно…

Прямо посреди проезжей части на улице Ленина в Орехово-Зуево загорелся Chevrolet Cruze. На кадрах опубликованного видео заметно, что трое мужчин пытаются тушить моторный отсек, открыв капот.

Однако попытки их успехом не увенчались – несмотря на выплеснутую из бутылок воду, огонь разгорался все сильнее. Огнетушителя в машине, по всей видимости, не нашлось.

К счастью, мимо проезжал находящийся на маршруте патрулирования экипаж ДПС. Ребята заметили неладное и остановились.

Из багажника служебного авто был немедля извлечен огнетушитель и умело пущен в дело. В результате машину потушили, а из участников никто не пострадал. Что и говорить, такую работу полиции наблюдать очень приятно!

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Источник: Главная дорога

Фото: Скриншот видео VK