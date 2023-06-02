На российских границах появится электронная очередь

Определены первые три пункта пропуска.

С 1 сентября 2023 года водители грузовых автомобилей должны будут бронировать дату и время пересечения границы через специальный сервис на официальном сайте Росгранстроя.

В пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» – с Китаем, «Чернышевское» – с Литвой уже смонтировали необходимую инфраструктуру, которая позволит проезжать без очереди только грузовикам с почтой и гуманитарной помощью.

В правительстве отмечают, что новый механизм позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя.

С 1 марта 2024 года перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы на портале госуслуг и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Портал правительства России

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС