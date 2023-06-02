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Штраф за безбилетный проезд повышен в два раза

По мнению законодателей, это послужит стимулом для граждан, не оплачивающих проезд, изменить свое поведение.

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Депутаты Мосгордумы поддержали повышение штрафов за безбилетный проезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метрополитен Москвы.

Размер штрафа теперь составит 2 тысячи рублей вместо прежней одной тысячи. А за неправомерное использование льготной карты для проезда и прохода за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и ММТС – 4 тысячи вместо прежних 2,5 тысяч.

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В Мосгордуме подсчитали, что проезд оплачивают примерно 85% пассажиров. Катаются «зайцами» ежегодно 170 млн человек.

Потери транспортной отрасли [составляют] порядка 3,5−3,7 млрд рублей: 2,7 млрд [рублей] – наземный транспорт, около 1 млрд [рублей] – метрополитен», – отметил зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.
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Источник: ТАСС

Фото: Мосгортранс

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