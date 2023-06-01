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Новые Lada Vesta поехали в автосалоны

Автомобиль доступен в четырех версиях.

За РулемКак (не) надо менять масло в двигателе — 7 фатальных ошибок

АВТОВАЗ начал отгрузки Lada Vesta нового поколения в дилерские центры. Объявлено также о старте приема заказов на автомобили.

Vesta предлагается покупателям в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross. Базовая версия Lada Vesta в комплектации «Комфорт» по цене от 1 239 900 рублей может быть оснащена одним из двух 1,6-литровых моторов, на 90 либо 106 л. с. Коробка передач во всех версиях только одна – пятиступенчатая МКП.

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В базовое оснащение автомобиля вошли две подушки безопасности, АБС, электрозеркала и стеклоподъемники, кондиционер.

На кросс-версию седана объявленная цена составляет 1 542 900 рублей, на универсалы – 1 329 900 рублей за стандартный SW и 1 511 900 рублей за SW Cross.

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Источник и фото: АВТОВАЗ

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