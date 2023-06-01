Сколько мы тратили на запчасти пять лет назад? Цифра удивит

Обратите внимание: цены приведены в долларах США, то есть разница валютных курсов роли не играет.

Результаты любопытного исследования появились в Сети. По приведенным данным получается, что емкость вторичного рынка автозапчастей в 2022 году в России составила 27,7 млрд долларов.

При этом в 2018 году данный показатель оценивался в 22,4 млрд рублей. Таким образом, за прошедших четыре года он увеличился практически на четверть (+23,6%), сообщает источник.

Стоит уточнить сам термин «вторичный рынок запчастей»: это компоненты, которые вы покупаете и устанавливаете на машину взамен тех, что когда-то установил производитель. То есть вообще это любые запчасти из магазинов. А первичный рынок – это то, что идет на конвейеры автозаводов.

Обратим также внимание на то, что цены приведены в долларах США, то есть разница валютных курсов в 2018 и 2022 годах роли не играет. Получается, что потребность россиян в запчастях за минувшие несколько лет попросту стала больше.

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Источник: Автостат

Фото: За рулем