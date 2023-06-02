#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Атом «пропишется» на МосквичеАтом «пропишется» на Москвиче
Именно там планируется организовать его...
Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?Скрытые настройки вашей Лады — вы о них знали?
О некоторых из них вы могли слышать, но мы...
Огромный туристический комплекс появится на берегу БайкалаОгромный туристический комплекс появится на берегу Байкала
В Бурятии начали строить круглогодичный центр...

Мишустину назвали цену автомобиля Атом

Глава правительства протестировал первый функциональный прототип электрокара Атом.

За РулемРоссийский автомобиль Атом: первые подробности и фото

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке «Цифровая независимость промышленной России» осмотрел первый функциональный прототип электрокара Атом.

Ему рассказали, что была разработана первая версия операционной системы (ОС) для Атома – Atomverse. В разработку отечественной ОС включены связанные облачные сервисы, платформа телематики, приложения человеко-машинного интерфейса (HMI), информационно-развлекательная система автомобиля (IVI) и элементы дополненной реальности.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Мишустин сел за руль электрокара, изучил функционал. На рулевом колесе расположен мультимедийный экран, куда выведены функции управления автомобилем. За счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться.

Премьер захотел подстроить под себя кресло, но не нашел привычных рычагов и кнопок. Эти функции встроены в цифровую систему управления на руле.

«К этому многие идут. Молодежь работает с мобильными приложениями, гаджетами, минимализм и быстрая реакция – это то, что нужно на сегодняшний день», – отметил Мишустин.

Автомобиль премьеру понравился, и он поинтересовался ценой. Глава КАМАЗа Когогин отметил, что проектная цена была чуть меньше 2 млн рублей. Но теперь в зависимости от модификации называют цену от 2,5 млн до 3,5 млн рублей.

Полностью электрокар будет готов в 2025 году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Видео: YouTube

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0