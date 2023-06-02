Мишустину назвали цену автомобиля Атом

Глава правительства протестировал первый функциональный прототип электрокара Атом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке «Цифровая независимость промышленной России» осмотрел первый функциональный прототип электрокара Атом.

Ему рассказали, что была разработана первая версия операционной системы (ОС) для Атома – Atomverse. В разработку отечественной ОС включены связанные облачные сервисы, платформа телематики, приложения человеко-машинного интерфейса (HMI), информационно-развлекательная система автомобиля (IVI) и элементы дополненной реальности.

Мишустин сел за руль электрокара, изучил функционал. На рулевом колесе расположен мультимедийный экран, куда выведены функции управления автомобилем. За счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться.

Премьер захотел подстроить под себя кресло, но не нашел привычных рычагов и кнопок. Эти функции встроены в цифровую систему управления на руле.

«К этому многие идут. Молодежь работает с мобильными приложениями, гаджетами, минимализм и быстрая реакция – это то, что нужно на сегодняшний день», – отметил Мишустин.

Автомобиль премьеру понравился, и он поинтересовался ценой. Глава КАМАЗа Когогин отметил, что проектная цена была чуть меньше 2 млн рублей. Но теперь в зависимости от модификации называют цену от 2,5 млн до 3,5 млн рублей.

Полностью электрокар будет готов в 2025 году.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: ТАСС

Видео: YouTube

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС