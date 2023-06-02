В Твери BMW X4 на скорости врубился в столб — что с водителем? (видео)
В Сети продолжают обсуждать чудовищную аварию, случившуюся 27 мая на Московском шоссе в Твери. К настоящему моменту известно, что водителя BMW X4 получилось вовремя доставить в больницу.
Из повреждений у него выявился перелом лучевой кости и сотрясение мозга. Глядя на кадры видео, снятые очевидцами на месте ДТП, невозможно поверить, что только этим дело и ограничилось.
Теперь жизни водителя ничего не угрожает. Важный нюанс, который также выяснился по следам аварии: в момент ДТП водитель был трезв. Неясно только одно: как, будучи трезвым, он сумел так «разложиться».
Напомним, 27 мая на Московском шоссе в Твери водитель BMW X4 с такой силой врезался в столб, что автомобиль от удара практически разлетелся на запчасти. Тем не менее, водитель остался жив, очевидцы помогли ему выбраться из машины. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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