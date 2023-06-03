АВТОВАЗ назвал конкурентов новой Весты

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За РулемLada Niva – больше не лидер российского рынка кроссоверов

В ходе презентации Lada Vesta NG журналистам тольяттинский автогигант назвал главных конкурентов универсала Vesta SW Cross. В их число вошли Haval Jolion ценой 1 799 000 рублей, Chery Tiggo 4 Pro, за который просят 1 999 000 рублей, и Geely Coolray с ценой 2 165 000 рублей.

Базовая цена на Lada Vesta SW Cross (1 511 900 рублей) выглядит выигрышной, да и комплектация небедная: машина оснащена диодной оптикой, двумя подушками безопасности, АБС, запуском двигателя кнопкой, четырьмя стеклоподъемниками, электроприводом зеркал, кондиционером с охлаждением перчаточного ящика и другими опциями.

За Рулем
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При этом пока в распоряжении приподнятого универсала только мотор на 90 л.с. в сочетании с механикой. Другие агрегаты ожидаются позже. А вот привод останется передним.

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Фото: «За рулем», АВТОВАЗ

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За РулемПшенин Владимир
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